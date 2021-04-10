Lübnan, İsrail’in Şam'a yönelik saldırısını kınadı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in son günlerde Şam civarına yönelik düzenlediği hava saldırısını en güçlü ifadelerle kınarak, Lübnan hava sahasını Suriye egemenliğini hedef almak için kullanmayı reddettiğini vurguladı.

Lübnan Ulusal Enformasyon Ajansının aktardığı Lübnan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, “kardeş Suriye’nin egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını, Suriye’yi hedef almak için Lübnan hava sahasını kullanmayı reddettiklerini ve İsrail saldırıları konusunda Suriye ile tam dayanışma içinde olduğunu” ifade etti.

Bakanlık, uluslararası toplumu, İsrail’in Lübnan’ın egemenliğine yönelik defalarca yaptığı saldırıları durdurmak için müdahale etmeye çağırarak, bu saldırıların uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Kaynak: SANA