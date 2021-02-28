Suriye'den BM'ye ABD mektubu

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’ni sorumluluklarını üstlenmeye ve ABD’nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak ve tekrarını önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına gönderidiği mektupta, Washington’un uluslararası hukuku ve BM Antlaşması'nı ihlal ettiğini ve Amerikan savaş uçaklarının Deyrezzor’da Suriye-Irak ortak sınırı yakınında, önceki günde bazı mevkilerinin bombaladığını belirtti.

Bakanlık, bu saldırganlığın, ABD'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak üstlendiği rolle çeliştiğine dikkat çekti.

Bakanlık, bu saldırganlığın bölgedeki durumu tırmandıracak sonuçlara yol açacağını belirterek, yeni Amerikan yönetiminin uluslararası meşruiyete, uluslararası hukuka ve ilgili hükümlere uyması beklenen politikalarının da olumsuz bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bakanlık bir kez daha Güvenlik Konseyi’ni uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde sorumluluklarını üstlenmeye ve daimi bir üyenin egemen bir devlete ve Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesine karşı saldırılarını ve suçlarını sürdürmesini durdurmaya, kaosa ve altyapıda yıkıma yol açacak bu agresif politikaların tekrarı, silahlı terör örgütlerinin doğrudan çıkarına olup bölgede ve dünyada gerginliğin artmasına neden olacağını vurguladı.

Kaynak: SANA