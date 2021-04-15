Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı.
"Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek"
Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme adımlarında yol haritasının belli olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Önce istihbaratlar arası açılan kanallardan sonra şimdi Dışişleri Bakanlıkları kanalları ile bunun devam etmesi konusunda Mısır ile kararlıyız."
Çavuşoğlu, Türk heyetin Mısır'a gideceğini açıkladı:
"Türkiye'den bir heyeti Mısır'a davet etti, mayısın ilk haftası bir heyet Mısır'a girecek, daha sonra Semih Şükrü ile görüşecek."
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