  1. Türkiye
15 Nis 2021 15:59

Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek

Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

"Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek"

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme adımlarında yol haritasının belli olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce istihbaratlar arası açılan kanallardan sonra şimdi Dışişleri Bakanlıkları kanalları ile bunun devam etmesi konusunda Mısır ile kararlıyız."

Çavuşoğlu, Türk heyetin Mısır'a gideceğini açıkladı:

"Türkiye'den bir heyeti Mısır'a davet etti, mayısın ilk haftası bir heyet Mısır'a girecek, daha sonra Semih Şükrü ile görüşecek."

News Code 1893703
https://tr.mehrnews.com/news/1893703/

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