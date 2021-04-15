Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

"Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek"

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme adımlarında yol haritasının belli olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce istihbaratlar arası açılan kanallardan sonra şimdi Dışişleri Bakanlıkları kanalları ile bunun devam etmesi konusunda Mısır ile kararlıyız."

Çavuşoğlu, Türk heyetin Mısır'a gideceğini açıkladı:

"Türkiye'den bir heyeti Mısır'a davet etti, mayısın ilk haftası bir heyet Mısır'a girecek, daha sonra Semih Şükrü ile görüşecek."