Türk heyetin kritik Mısır ziyareti

Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi.

Ardından da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

2013'teki askeri darbenin ardından gerilen Ankara-Kahire arasında temaslar yeniden başladı.

Türkiye- Mısır ilişkileri açısından bu hafta önemli.

Türk heyet Mısır'a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet bugün Mısır’da olacak.

Tüm gözler Sedat Önal’ın temaslarına çevrildi. Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza, bugün ve yarın Kahire'de bir araya gelecek.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar bu görüşmelerde ele alınacak. Taraflar beklentilerini ilk ağızdan birbirlerine iletecek. Ayrıca bakan düzeyinde yüz yüze görüşme için takvim de belirlenecek.

Deniz yetki anlaşması gündeme gelebilir

Görüşmelerden sonraki adım karşılıklı büyükelçi ataması olacak.

İlişkiler normalleşirse iki ülke arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanması da gündeme gelebilecek.

Mısır şu ana kadar başka ülkelerle de deniz yetki anlaşmalarına imza attı. Ancak o anlaşmalarda Türkiye’nin ilan ettiği sınırlarını dikkate aldı. İlişkiler normalleşirse karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik adımlar da atılacak.

Türkiye-Mısır Dostluk Grubu kuruldu

Meclis'te de Mısır'la yeni dönem için kapı aralandı. Mısır Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kuruldu.

Mısır ile temaslar Dostluk Grubu üzerinden de yürütülecek.

Kaynak: AA