Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ulaştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“İranlı genç bilim adamlarının yerel saatle 00.40’da yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum ele ettiğini gururla ilan ediyorum. Bu başarıdan dolayı İran’ın cesur halkını tebrik ediyorum. İran milletinin iradesi mucizevi ve her türlü komployu engelleyecektir.”

Saatte 9 gram zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun üretiminin başlanmasına değinerek, “Saatte 9 gram yüzde 60 oranında zenginleştirişmiş uranyum üretiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 uranyum da üretilecek” dedi.

Natanz’daki nükleer tesislerinde herhangi bir kirlilik olmadığını belirten Salihi, “Bir kirlilik olsaydı meslektaşlarımızın Natanz'da çalışmasına izin vermezdik. Bu yüzden Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirilmesi asla durdurulmamıştır” ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 328 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 66 bin 8'e vaka sayısının da 2 milyon 194 bin 133'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 652'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 761 bin 497'ye ulaştığı bilgisini verdi.