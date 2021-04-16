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16 Nis 2021 14:37

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 328 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 66 bin 8'e vaka sayısının da 2 milyon 194 bin 133'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 652'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 761 bin 497'ye ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893717
https://tr.mehrnews.com/news/1893717/

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