Irakçi: Avrupalılar müzakerelerde ciddiyet göstermeli

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, dün Avusturya'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısını değerlendirdi.

Irakçi, “Bizim yıpratıcı müzakereler için fırsatımız yok ve bu tür müzakereler yapmak da istemiyoruz. Anlaşmaya varmak için pratikte makul bir hızın olduğunu görmeliyiz. Aksi takdirde İran müzakere için hiçbir sebep görmüyor” dedi.

Sözlerinin devamında Netanz Nükleer Tesisi’ndeki terör olayına dikkati çeken Irakçi, bu olayın kolaylıkla gözardı edilemeyeceğini ifade etti.

Irakçi, “Karşı tarafların bu olayı kınamasını bekliyoruz ve bu ciddi ve haklı bir beklentidir. Rusya ve Çin dışında 3 Avrupa ülkesi bu konuda her hangi bir eylemde bulunmayarak aynı zamanda yaptırımlar alanına maddeler ekledi” ifadelerinde bulundu.

Irakçı ayrıca, kaldırılması gereken yaptırımlar listesindeki ilerleme oranı ve İran'ın bu konudaki tutumu hakkında da listenin hazırlanmakta olduğunu, İran’ın tüm yaptırımların kaldırılmasını istediğini ve hazırlanacak olan listenin tam olması gerektiğini belirtti.