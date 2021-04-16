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16 Nis 2021 13:17

İran yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ulaştı

İran yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ulaştı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf attığı bir tweette İranlı bilim adamlarının yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ulaştığını duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“İranlı genç bilim adamlarının yerel saatle 00.40’da yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum ele ettiğini gururla ilan ediyorum. Bu başarıdan dolayı İran’ın cesur halkını tebrik ediyorum. İran milletinin iradesi mucizevi ve her türlü komployu engelleyecektir.”

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi, 13 Nisan'da İran'ın yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmeye karar verdiğini duyurmuştu.

News Code 1893716
https://tr.mehrnews.com/news/1893716/

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