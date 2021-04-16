Saatte 9 gram zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun üretiminin başlanmasına değinerek, “Saatte 9 gram yüzde 60 oranında zenginleştirişmiş uranyum üretiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 uranyum da üretilecek” dedi.

Natanz’daki nükleer tesislerinde herhangi bir kirlilik olmadığını belirten Salihi, “Bir kirlilik olsaydı meslektaşlarımızın Natanz'da çalışmasına izin vermezdik. Bu yüzden Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirilmesi asla durdurulmamıştır” ifadesini kullandı.