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16 Nis 2021 15:10

İranlı yetkili:

Saatte 9 gram zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz

Saatte 9 gram zenginleştirilmiş uranyum üretiyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, "Saatte 9 gram yüzde 60 oranında zenginleştirişmiş uranyum üretiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 oranında uranyum da üretilecek" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun üretiminin başlanmasına değinerek, “Saatte 9 gram yüzde 60 oranında zenginleştirişmiş uranyum üretiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 uranyum da üretilecek” dedi.

Natanz’daki nükleer tesislerinde herhangi bir kirlilik olmadığını belirten Salihi, “Bir kirlilik olsaydı meslektaşlarımızın Natanz'da çalışmasına izin vermezdik. Bu yüzden Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirilmesi asla durdurulmamıştır” ifadesini kullandı.

News Code 1893719
https://tr.mehrnews.com/news/1893719/

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