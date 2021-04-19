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19 Nis 2021 12:41

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 kişi öldü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Benue Eyalet Koordinatörü Yakubu Muhammed, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Oshigbudu-Obagaji kara yolunda kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Muhammed, patlamada ilk belirlemelere göre, aralarında 3 kadın ve bir çocuğun bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Muhammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Muhammed, patlamada çevredeki evler ve dükkanların da zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: Timetürk

News Code 1893792
https://tr.mehrnews.com/news/1893792/

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