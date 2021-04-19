Hürriyet: Yunanistan, sorunları Türkiye-AB gerilimine dönüştürme çabasında

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Türkiye’nin diplomatik yönden sorunun çözümü için gösterdiği çabaya rağmen 17 Nisan Cumartesi günü ise Yunanistan adına araştırma yapacak olan Fransız bayraklı gemi kıta sahanlığımız içindeki bölgeye giriş yapıyor. Yunanistan’ın araştırma gemisi öğle saatlerinde uyarılıp, kıta sahanlığımızı terk etmesi isteniyor. Ancak Fransız bayraklı gemiden olumlu yanıt alınamıyor. Bunun üzerine Akdeniz’in doğusuna doğru ilerlemeye devam eden araştırma gemisine yönelik ikazların dozu artırılıyor. Daha fazla ilerleyemeyeceğini gören araştırma gemisi araştırma faaliyetlerini durdurduğunu bildirdikten sonra gemilerimizin yakın takibi altında kıta sahanlığımızın dışına çıkıyor. Girit’in doğusuna çekiliyor. Bu olay yeni bir Yunan-Fransız ortak yapımı bir provokasyondan başka bir şey değil. Amaç Türkiye’yi krizi tırmandıran ülke konumuna sokmak. Ama Türkiye, Miçotakis-Macron’un birlikte hazırladığı tuzağa düşmüyor, hem de kararlılığını göstererek kıta sahanlığımız içine giren araştırma gemisinin çıkmasını sağlıyor" dedi.

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ankara’daki provokatif açıklamalarında dikkati çeken en önemli unsurlardan biri Türkiye ile Avrupa Birliği’ni karşı karşıya getirme çabasıydı. Yunanistan başından beri iki ülke arasındaki sorunları Türk-Yunan sorunu olmaktan çıkarıp, Türkiye-AB gerilimine dönüştürme çabası içinde. Yunanistan’ın Akdeniz’deki bu provokasyonu ise bize krizin planlı olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

Selvi, "Türkiye, büyük devletlere yakışan bir şekilde diplomatik girişimleriyle ve deniz unsurlarımızın gösterdiği kararlılıkla Yunanistan’ın oldu bitti yapmasına izin vermedi. Fransız bayraklı araştırma gemisi kıta sahanlığımızı terk etmek zorunda kaldı. Türkiye, bu tavrıyla başından beri diyalog, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuktan yana olduğunu gösterdi. Ama Yunanistan her defasında, “oldu bitti”lerle kriz çıkarma peşinde oldu. Ama bir kez daha Türkiye kararlı tavrıyla Yunanistan’ın oldu bitti yapmasına izin vermeyeceğini gösterdi" görüşünü savundu.