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17 Nis 2021 21:22

Türkiye'de günlük vaka sayısı 62 binin üzerinde!

Türkiye'de günlük vaka sayısı 62 binin üzerinde!

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.

Türk medyasına göre ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 288 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 973 yeni 'hasta' olmak üzere, 62 bin 606 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 288 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 35 bin 608'e yükseldi.

62 bin 606 kişiye tanı konumasıyla birlikte de toplam vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi.

News Code 1893749
https://tr.mehrnews.com/news/1893749/

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