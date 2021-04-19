AB Dışişleri Konseyi Toplantısı: Gündemde İran var

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün başlayacak çevrimiçi konsey toplantısında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasını masaya yatıracak.

Yunan Dışişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 19 Nisan Pazartesi günü video konferans yoluyla AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

Gündemde İran'la yapılan nükleer anlaşma (KOEP) Gürcistan, Hindistan, Myanmar ve Mozambik'teki son gelişmeler yer alıyor. Dışişleri Bakanı Dendias, son Libya ve Türkiye ziyaretleri hakkında Konsey'e brifing vermeye hazırlanıyor. AB üye devletleri dışişleri bakanları ayrıca Etiyopya ve Ukrayna'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunacak." ifadeleri kullanıldı.