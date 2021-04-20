Çin'in Uygur Bölgesi'nde Ramazan ayı

Çin Uluslararası Radyosu'na (CRI) göre dünyanın farklı coğrafyalarında ramazan heyecanı yaşanıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlar, ramazan etkinliklerini yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında düzenliyor.

Urumçi kentindeki Beyaz Camii İmamı Rahmatullah, caminin günde üç kez dezenfekte edildiğini belirterek, kapıda ateş ölçme uygulaması yapıldığını kaydetti.

Kaşgar Camii İmamı Muhammed Amin de hergün iftarda oruç tutanlara meyve, sıcak çay ve ekmek ikram edildiğini söyledi.

Ramazan etkinlikleri Pekin, Gansu ve Ningxia gibi ülkenin diğer bölgelerinde de yapılmaktadır.