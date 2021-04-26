Dışişleri Bakanı Zarif Irak'ta

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar ziyaretinin ardından, Tahran-Bağdat işbirliğini ve kalkınma ilişkilerini görüşmek üzere bugün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Irak’a gitti.

Zarif, iki günlük sürecek Bağdat ziyareti sırasında Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve bu ülkenin diğer yetkilileriyle görüşecek.

Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, Katar Emiri Al Sani ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.