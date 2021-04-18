Zarif, Tahran'da Sırp mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün, resmi ziyaret için Tahran’da bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif görüşmede iki ülkenin tarihi ilişkilerine ve İran’ın dış politikası açısından Balkanların önemli konumuna değinerek, Tahran ve Belgrad’ın yenilikçi ve yaratıcı mekanizmalar kullanarak çeşitli siyasi ve ekonomik ve kültürel alanlardaki işbirliğinin sürdürülmesini vurguladı.

Zarif, İran ve Sırbistan’ın ekonomik ilişkileri alanındaki mevcut kapasitelerine dikkati çekerek, bu ilişkilerin geliştirilmesinin altını çizdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç da İran ve Sırbistan’ın ekonomik ilişkileri alanındaki mevcut kapasitelerine değinerek, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği belgesinin imzalanmasını Tahran ve Belgrad’ın işbirliğinin geleceği açısından "yararlı" olarak değerlendirdi.

ABD’nin tek taraflı yaptırımları, Balkanlar ve çevre ülkelerdeki bölgesel meseleler, iki ülkenin uluslararası forumlardaki işbirliği ve koronavirüs aşısı alanında attığı adımlar bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.