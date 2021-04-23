Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, attığı bir tweette Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesini değerlendirdi.

Zarif’in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“Dost ve Kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile Tahran’da güzel bir görüşmemiz oldu. Görüşmede İran ile Pakistan arasında yeni bir sınır kapısı açtık. Sınırlar arasında pazarlar kurmak için bir mutabakat zaptı imzaladık. Afganistan, Filistin, çok taraflılık ve İslamofobi ile mücadele konularında ikili işbirliğini ve bölgesel koordinasyonu artmak için anlaştık.”

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri yayınladığı yazılı bir açıklamada, dün gece Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde bir terör çetesinin çökertildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece İran saatiyle 20.00’de Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Devrim karşıtı bir terör çetesi arasında çatışma yaşandı.”

Bu çatışmada Devrim karşıtı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ve diğer teröristlerin de yaralandığı açıklandı.

Oprasyonda iki İranlı askerin de şehit düştüğü belirtildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 92 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 68 bin 366'ya vaka sayısı ise 2 milyon 335 bin 905'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 38'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 837 bin 590'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Viyana'da hiçbir zaman geçici bir anlaşma gündemde olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Clubhouse” üzerinden düzenlenen basın toplantısında Arap dünyasından ve Batı ülkelerinden katıldığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Viyana'daki nükleer müzakereleri ‘umut verici’ olarak nitelendiren Hatipzade, “Bu görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve tüm tarflar bir sonuca varmak için ciddiyet ve siyasi irade göstermiştir” dedi.

Viyana görüşmelerinin yapıcı bir ortamda yapıldığını belirten Hatipzade, “Taraflar arasında alınacak tedbirler, tüm yaptırımların kaldırılması ve doğrulama gibi önemli konularda hala bazı anlaşmazlıklar var. Ancak herkesin bir ilerleme kaydetmek için yeterince irade gösterdiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Hatipzade, tarafların ana anlaşmanın yanında ek bir anlaşma yazıp yazmadığı hakkında “Nükleer anlaşmda yalnızca bir kez müzakere edilmiştir ve şu anda bu anlaşmanın metni üzerinde yeni bir görüşme yapılmamaktadır. Viyana’daki mevcut toplantı ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına nasıl bağlı kalması için İran ile nükleer anlaşmada kalan 4 + 1 ülkeleri arasında yapılan teknik bir toplantıdır. Hiçbir zaman geçici bir anlaşma gündemde olmamıştır. Aynı zamanda ABD’nin nükleer anlaşmaya nasıl bağlı kalması, doğrulama yapılması ve yaptırımların kaldırılıması ele alınmıştır” ifadelerinde bulundu.