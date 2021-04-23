İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Ketta kentindeki bir otelde düzenlenen bombalı terör saldırısına tepki gösterdi.

Çok sayıda kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısından duyduğu derin endişeyi dile getiren Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadelede Pakistan hükümeti ve halkının yanında yer almaktadır." dedi.

Pakistan'ın Ketta kentinde lüks bir otelin otoparkında düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Ketta'nın en lüks oteli olarak bilinen Serena Oteli'ndeki saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.