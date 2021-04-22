İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 92 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 68 bin 366'ya vaka sayısı ise 2 milyon 335 bin 905'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 38'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 837 bin 590'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.