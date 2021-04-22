İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Clubhouse” üzerinden düzenlenen basın toplantısında Arap dünyasından ve Batı ülkelerinden katıldığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan ile doğrudan temaslar kurulduğu iddiası

Said Hatipzade, İranlı ve Suudi yetkililerin Irak’ta görüştüklerine dair yayınlanan gayri resmi bazı haberlere ilişkin bir soruya, “Financial Times'da ilk yayınlanan rapor hakkında şunu söylemem lazım ki biz genel olarak bölgede gerilimi azaltmak ve işbirliğini artırmak için her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz ve komşularımızla diyalog kurmaktan yanayız” yanıtını verdi.

İran ve Suudi Arabistan’ın tarihi ilişkilerine değinen Hatipzade, Irak, Kuveyt, Pakistan, Çin ve Almanya gibi ülkelerin Tahran ve Riyad arasında diyalog yapılma çabalarına dikkati çekerek, iki ülke arasında her zaman doğrudan ve dolaylı olarak temas yapıldığını ifade etti.

Viyana'da hiçbir zaman geçici bir anlaşma gündemde olmadı

Viyana'daki nükleer müzakereleri ‘umut verici’ olarak nitelendiren Hatipzade, “Bu görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve tüm tarflar bir sonuca varmak için ciddiyet ve siyasi irade göstermiştir” dedi.

Viyana görüşmelerinin yapıcı bir ortamda yapıldığını belirten Hatipzade, “Taraflar arasında alınacak tedbirler, tüm yaptırımların kaldırılması ve doğrulama gibi önemli konularda hala bazı anlaşmazlıklar var. Ancak herkesin bir ilerleme kaydetmek için yeterince irade gösterdiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Hatipzade, tarafların ana anlaşmanın yanında ek bir anlaşma yazıp yazmadığı hakkında “Nükleer anlaşmda yalnızca bir kez müzakere edilmiştir ve şu anda bu anlaşmanın metni üzerinde yeni bir görüşme yapılmamaktadır. Viyana’daki mevcut toplantı ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına nasıl bağlı kalması için İran ile nükleer anlaşmada kalan 4 + 1 ülkeleri arasında yapılan teknik bir toplantıdır. Hiçbir zaman geçici bir anlaşma gündemde olmamıştır. Aynı zamanda ABD’nin nükleer anlaşmaya nasıl bağlı kalması, doğrulama yapılması ve yaptırımların kaldırılıması ele alınmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkileri

Hatipzade, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında Viyana'da yapılan son görüşmelerle ilgili bir soruya, “Bu görüşmeler önceki görüşmelerin devamında yapıldı. Ajans, İran’ın faaliyetleri hakkında bize bazı sorular sormuştur ve İran da bu soruları yanıtlamıştır” şeklinde yanıt verdi.

UAEA’nın nükleer anlaşmanın boyutlarının denetçisi olarak rolüne değinen Hatipzade, İran ve UAEA arasındaki işbirliğinin bir kısmının nükleer anlaşmayla ilgili olduğunu söyledi.