Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Ketta kentindeki bir otelde düzenlenen bombalı terör saldırısına tepki gösterdi.

Çok sayıda kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısından duyduğu derin endişeyi dile getiren Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadelede Pakistan hükümeti ve halkının yanında yer almaktadır." dedi.

Vaizi: İran hükümeti gerekli aşıyı sağlayacak

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ithal aşıların dağıtımı ve yurt içinde üretilen aşıların ülke içindeki durumu hakkında açıklama yaptı.

Vaizi, "İran hükümetinin önceliği, Covid 19'un milli aşılama için gerekli olan aşıyı sağlamaktır." dedi.

Aşı ithalatının yanı sıra İran korona aşısının üretilmesi için çalışmaların ciddiyetle devam ettiğini belirten Vaizi, bu aşı çalışmalarının ilkbaharın sonu veya yazın başlarında olumlu sonuç vererek aşıların üretim bandına ulaşacağını umudunu dile getirdi.

Vaizi, "Rusya ile korona aşısının ortak üretimine de yakın gelecekte başlanacak." ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 380 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 904 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 68 bin 746'ya vaka sayısı ise 2 milyon 358 bin 809'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 107'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 850 bin 791'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.