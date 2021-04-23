  1. Türkiye
23 Nis 2021 12:59

İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu

İstanbul dahil 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili başlatılan operasyonda 62 kişi gözaltına alınırken, 16 kişi daha aranıyor.

THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

News Code 1893891
https://tr.mehrnews.com/news/1893891/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler