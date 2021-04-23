İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 380 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 904 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 68 bin 746'ya vaka sayısı ise 2 milyon 358 bin 809'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 107'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 850 bin 791'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.