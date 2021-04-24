Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıkladı.

Biden, daha önce 1981'de yaşananlara ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanan Ronald Reagan'dan sonra bu ifadeyi kullanan ikinci ABD Başkanı oldu.

Biden, açıklamasında "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz. Bunu suçlamak için değil, yaşananların tekrarlanmamasını garanti etmek için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.