Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Zagros

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde bulunan ve yılın her mevsiminde farklı doğasıyla göz alıcı güzellikler oluşturan Zagros Dağları doğal güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Deniz seviyesinden yüksekliğı 2500 metre olan Zagros Dağları ilkbahar ve yaz aylarında serin havası ve yeşil manzarası sebebiyle gezmek için en çok ilgi çeken bölgelerden biri olmayı başarmıştır.

Türkiye'nin güneydoğusundaki Van Gölü kıyılarından başlayan ve Hemedan, Luristan, Batı Azerbaycan, İlam, Markazi, İsfahan, Kürdistan, Kirmanşah, Çaharmahal ve Bahtiyari Fars ve Huzistan'a kadar uzanan Zagros Dağları İran'ın en bükük sıradağı olarak biliniyor.