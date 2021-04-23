Şuş Kalesi; İran'ın 120 yıllık kalesi

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı ve ülkenin antik kenti olarak bilinen Şuş kenti göz alıcı güzellikleriyle birlikte tarihi değer taşımaktadır. Şuş şehrinin 120 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Şuş Kalesi kentin en çekici yapılarından biridir.

Şuş Kalesi'nin yapıtının en ilginç yönü ise inşaatında Şiraz kentindeki Persepolis ve Huzistan eyaletinde yer alan Çoğa Zenbil, inşaatındaki kullanınan malzemelerin aynı olmasıdır.

Buram Buram tarih kokan ve dünya miraslar listesine girmeyi başaran Şuş Kalesi, dünyanın dört bir yanındaki turistlerin ilgisini çekmektedir.

Şuş Kalesi aslında kentde tarihi eserlerin bulunması ve bu eserleri bir müzede korumak için Fransız arkeologlar tarafından inşa edilmiştir.