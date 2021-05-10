  1. Turizm
10 May 2021 16:35

Gilvan; İran'ın antik köyü

Gilvan; İran'ın antik köyü

İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Halhal kentinde bulunan Gilvan köyü değişik ve tarihi yapısı nedeniyle İran'ın antik köyü olarak bilinmektedir.

Erdebil eyaletine bağlı Halhal kentinde bulunan Gilvan köyü değişik ve tarihi yapısı nedeniyle İran'ın antik köyü olarak bilinmektedir.

Uzun bir tarihe sahip Gilvan köyünde bir mezarlık ile tuğladan yapılmış bir kale bulunuyor.

Gilvan; İran'ın antik köyü

Gilvan; İran'ın antik köyü

Bazı tarihi belgelere göre Gilvan köyündeki kale, aslında Persler dönemine ait bir kaledir. Bu kale yaklaşık 6 hektarlık bir alana sahiptir. 

Gilvan; İran'ın antik köyü

Bazı rivayetlere göre İran'ın 1880 yıllarında yaşanan Gilan Hareketi'nin önderlerinden Mirza Küçük Han'ın naaşı bu köyde defnedilmiş, sonrasında Reşt kentine taşınmıştır. 

News Code 1894246
https://tr.mehrnews.com/news/1894246/

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