Gilvan; İran'ın antik köyü

Erdebil eyaletine bağlı Halhal kentinde bulunan Gilvan köyü değişik ve tarihi yapısı nedeniyle İran'ın antik köyü olarak bilinmektedir.

Uzun bir tarihe sahip Gilvan köyünde bir mezarlık ile tuğladan yapılmış bir kale bulunuyor.

Bazı tarihi belgelere göre Gilvan köyündeki kale, aslında Persler dönemine ait bir kaledir. Bu kale yaklaşık 6 hektarlık bir alana sahiptir.

Bazı rivayetlere göre İran'ın 1880 yıllarında yaşanan Gilan Hareketi'nin önderlerinden Mirza Küçük Han'ın naaşı bu köyde defnedilmiş, sonrasında Reşt kentine taşınmıştır.