İran'ın Arasbaran bölgesine kısa bir yolculuk

Arasbaran, Doğu Azerbaycan’ın kuzeyinde bulunan dağlık ve ormanlık bir alandır. Bu bölgenin kapsamı kuşadağ’ın kuzeyinden, yani Ahar şehri’nin güneyinden, Aras nehrine kadar uzanır.

Arasbaran Korunan Alanı, İran’ın dokuzuncu biyosfer rezerv alanıdır. 12 bin hektarlık alana sahip olan Arasbaran ormanları Aras nehrinin kıyılarında Kalibar şehrinde yer alıyor.Arasbaran ormanlarında avlanma, ekonomik, sosyal ve kültürel cazibelerine ek olarak, nadir bitki ve hayvan türlerine sahip olması nedeniyle 1971 yılında ilk önce yasak alan ve daha sonra korunan alan olarak tanıtıldı ve Çevre Koruma Örgütü tarafından yönetiliyor.

Bu ormanlar 1975 yılında UNESCO tarafından “Biyosfer Rezervi” olarak adlandırıldı ve “Yaşayan Fosil” olarak tanındı.

Bu bölgede meşe gürgen ormanları, Fransız akçaağacı, Sumak, Sarıçalı, Yaban narı, yaban elma ve armutu, Ahududu ve kızılcık, bu ormanın zenginliğinin göstergesidir. Makidi Vadisi, Aynalu ormanları ve Babak Kalesi Arasbaran bölgesinin en önemli ekoturizm cazibeleridir. Bu üç cazibe Kalibar caddesinin yakınlarında bulunan Aşıklu’da yer almaktadır.