İran'da turist çeken Kolm-e köyü

İran’ın İlam eyaleti olağanüstü doğasıyla buraya gelen herkesin gözleri kamaştırıyor.Bu güzellikler sadece eyalletle sınırlı değil çevredeki köyler de birçok güzelliği kendinde barındırmaktadır.

Şüphesiz turizm için hedeflenen köylerdeki bahçeler, yükseklikler, vadiler, meşe ağaçları, uygun iklim, su vb. her yıl bu köylerin özellikle yaz aylarında turistler tarafından ziyaret edilmesini sağlamıştır.

İlam eyaletindeki turistik köylerden biri de Kolm-e köyüdür.

Badre ilçesinde yer alan Kolm-e köyünün eşsiz doğal yerlere sahip olması, yaz aylarında su ve bahçelerin bolluğu ve Kabirkuh ve meşe ağaçlarının yanında bulunması bu köyün güzelliğini ikiye katlamıştır.

Kolm-e, sahip olduğu iki imamzade ve birkaç tarihi yapıdan dolayı hiç kuşkusuz turistlerin ziyaret etmesi için uygun yerlerden biridir.

Her yıl yazın çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kolm-e yeşillikleri nedeniyle İlam’ın en güzel köyü sayılmaktadır.