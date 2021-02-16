Biden yönetimi Soçi'deki Astana görüşmelerine katılmayı reddetti

Soçi, koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri ilk kez Suriye konulu Astana görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Görüşme iki gün sürecek olup bugün ikili ve üçlü görüşmeler, yarın ise genel oturumun düzenlenmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, görüşmelere Türkiye, İran, Suriye hükümeti, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra BM’den bir heyetin de geldiğini kaydetti. BM heyetine BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlık ediyor.

Lavrentyev, görüşmelerin ülkedeki istikrar sürecine katkıda bulunmasını ve Suriye’de istikrar sürecine belirli bir ivme kazandırılmasını umduğunu söyledi.

Lavrentyev, Türkiye’nin Suriyeli göçmenlerin dönüşüne ilişkin toplantının kendi yerinde gerçekleştirilmesiyle ilgilendiğini ifade etti.

Suriye’nin başkenti Şam’da kasım ayında göçmenlerin dönüşüne ilişkin bir konferans gerçekleştiğini hatırlatan Lavrentyev, “Bir sonraki toplantının Beyrut’ta gerçekleştirilmesi teklif edildi. Türkiye tarafı ise göçmenlerle ilgili toplantının kendi yerinde gerçekleştirilmesi konusunun değerlendirilmesiyle ilgilendiğini belirtti. Bu nedenle bu önemli meselede bir gelişme kaydetmek için ne yapacağımızı görüşeceğiz” dedi.

‘IŞİD’in Suriye’de kalan hücrelerinde hareketlenme mevcut’

Lavrentyev, son üç aydır IŞİD’in Suriye’de kalan hücrelerinin faaliyetlerinde bir hareketlenme gözlemlediklerini belirtti.

“Kuzeybatı bölgesinde çatışmalarda bir artış var. Ayrıca orada bulunan radikal gruplarda da bir hareketlenme söz konusu” diyen Lavrentyev, durumun çok endişe verici olduğunu, gerginliğin ve yeni bir silahlı çatışma dalgasının oluşmasını engellemek adına her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Lavrentyev, “Zira bunun sadece Suriye için değil bölgenin tamamı için büyük olumsuz sonuçları olur” dedi.

IŞİD, Heyet Tahrir uş-Şam ve başka terör örgütleri konusunda ne yapılması gerektiğinin konuşulduğunu belirten Lavrentyev, “Bir kez daha tekrarlıyorum, teröristlerin tamamen ortadan kaldırılması hala zaruri bir durum. Teröristlerle tavizler üzerinden anlaşmaya varılamaz” ifadelerini kullandı.

‘ABD’yi de davet ettik fakat reddettiler’

Lavrentyev ayrıca 15.’si düzenlenen Astana görüşmeleri için ABD’ye de davet gönderildiğini, ancak olumlu yanıt alamadıklarını ekledi.

Lavrentyev, “ABD’liler şu anda kendi iç meseleleriyle ilgileniyor ve görünüşe göre Suriye konusunda nasıl bir tutum izleyecekleri üzerinde karar vermediler. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Bunun yanında Lavrentyev, Washington tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlarla Suriye halkının cezalandırıldığını ifade etti.

Kaynak: Sputnik