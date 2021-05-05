Reuters: Bu sene de hac olmayabilir

Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı belirtildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan ve iki kaynağa dayandırılan habere göre; Suudi Arabistan'ın, koronavirüs vakalarının küresel çapta artması, dünyada yeni varyantların ortaya çıkması ve pandeminin ülkede daha da yayılması riskinden dolayı, hac ibadetinin bu sene de yapılmaması yönünde karar alacağı belirtildi.

Resmi kararın açıklanması bekleniyor

Reuters'a konuşan Suudi yetkililer, yurtdışından gelenlere hac yasağı konması durumunun halen daha tartışıldığını söylerken, kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği aktarıldı.

Ayrıca ajansa konuşan kaynaklardan biri, Suudi yönetiminin planının başlangıçta, yurt dışından kısıtlı sayıda ve sadece aşılanmış ya da hastalığı atlatmış hacı adaylarına izin vermek olduğunu söyledi.

Kaynak: Milli Gazete