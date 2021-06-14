Yemen'den Suudi Arabistan'ın Hac yasağına kınama

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Rehberlik ve Hac İşleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Suudi Arabistan’ın diğer ülkelerin Müslümanlarının iki yıl üst üste hac ibadetlerini yerine getirmesini yasaklamasını kınadı.

Yemen Rehberlik ve Hac İşleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın bu kararını, ABD ve Siyonist Rejim planlarına hizmet etmedeki bariz rolü doğrultusunda bir adım olarak nitelendirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Suudi rejimi, Müslümanları hac yapmaktan alıkoymak yerine, onlar için doğru önlemleri almalıydı.

Hac yasağından yararlananlar, Hac'ı İslam ümmetinin birliğini güçlendiren küresel bir İslami konferans olarak gören ABD ve İsrail'in başını çektiği İslam düşmanlarıdır."

Yemen Rehberlik ve Hac İşleri Bakanlığı ilaveten, İslam dünyasının milletlerini ve özgürlük seven insanlarını Suudi Arabistan'ın bu eylemini kınamaya ve bunun karşısında sessiz kalmamaya çağırdı.