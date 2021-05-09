Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonsit güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

İRNA ajansına göre, Hatipzade saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs'teki işgalci rejimin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırısını ve Ramazan ayının son Cuma günü Filistinli ibadet edenlerin şehit olup yaralamasını şiddetle kınıyor." dedi.

Hatipzade, "Bu savaş suçu, bütün dünyaya, gayri meşru Siyonist rejimin suçlu mahiyetini, uluslararası hukukun ve en temel ilkelerinin ihlalini gösterdiğini ve bunu durdurmak için acil uluslararası eylem ihtiyacını bir kez daha ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu olayda şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyen Hatipzade, İran'ın, insanlığa karşı bu tartışılmaz suçu kınayarak, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütleri bu savaş suçuyla mücadelede kesin görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Her türlü anlaşmazlığın çözümünü memnuniyetle karşılıyoruz

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, “Dünya Kudüs Günü”nü anmak amacıyla düzenlenen kültürel bir tören sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İran her zaman barış ve dostluğun destekçisi olmuştur. Dolayısıyla bölgedeki komşu ve Müslüman ülkelerle her türlü anlaşmazlığın çözümünü memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İran’ın bölgede gerginlik olmaması için bölge ve İslami ülkelerle ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirten Mescidi, “İran ile gerilimleri çözmek için komşu ülkeler ve bölgede yeni bir yaklaşım oluşturulmuştur. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mescidi, Irak’ın da bu konuda olumlu ve yapıcı bir rol oynayabilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Tahran'dan Fas'ın İran iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fas Dışişleri Bakanı'nın Siyonist Rejim Lobisi AIPAC üyeleriyle görüşmedeki İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “Fas hükümeti bölgesel sorunları çözemediği için, barbar Siyonist Rejim’i destekleyerek İran’a karşı mesnetsiz iddialarını tekrarlıyor.” dedi.

Fas hükümetinin mesnetsiz İran iddiasıyla Filistin davasına sadık olanlara karşı çıkıp ABD ve Siyonist Rejim’in bölgedeki planlarına yardım etmeye çalıştığını belirten Hatipzade, “Şu anda Kudüs Komitesi'ne başkanlık eden Fas hükümetinin, İslam dünyasının her zamankinden daha birliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, İslam ümmetinin düşmanlarına yardım etmek için dikkatleri İslam dünyasının ana meselesi olan Kutsal Kudüs’ten ve Filistin halkının haklarını savunmaktan dağıtması çok üzücüdür” ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 283 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 576 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74 bin 524'e vaka sayısı ise 2 milyon 640 bin 670'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 545'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 92 bin 381'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.