İran Viyana'daki nükleer görüşmeler konusunda ciddi

Sputnik'e göre ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da açıklanan nisan ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.