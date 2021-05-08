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8 May 2021 09:51

Biden:

İran Viyana'daki nükleer görüşmeler konusunda ciddi

İran Viyana'daki nükleer görüşmeler konusunda ciddi

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın Viyana'da nükleer anlaşmasının canlandırılması için yürütülen görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inandıklarını söyledi.

Sputnik'e göre ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da açıklanan nisan ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.

News Code 1894180
https://tr.mehrnews.com/news/1894180/

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