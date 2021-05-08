İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 283 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 576 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74 bin 524'e vaka sayısı ise 2 milyon 640 bin 670'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 545'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 92 bin 381'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.