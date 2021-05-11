Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Terör saldırıları Afgan halkının güçlü iradesini etkileyemez

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani’ye mektup gönderdi.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda, Kabil’deki saldırı nedeniyle çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, Ramazan ayında Afganistan halkını son derece rahatsız eden bu terör saldırısı şiddetle kınandı.

Galibaf, olayda hayatını kaybedenler için yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri için de sabır diledi.

Söz konusu mektupta, “Eminim ki bu tür korkakça saldırılar, dost ve kardeş Afganistan halkının kalıcı güvenlik ve kalkınma sağlama ve kendi kaderini belirleme konusundaki güçlü iradesini etkilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Deşti Berçi semtinde önceki gün bir lisenin giriş kapısında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kerbela'da İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz

Hatipzade, Irak’ın Kerbela kentinde bir grup provokatör tarafından İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya dair, "Irak'taki diplomatik mekanlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve Bağdat hükümetinden İran'ın diplomatik mekanlarını koruma görevini yerine getirmesini istiyoruz." dedi.

Hatipzade, "Dün gece Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Tahran'daki Büyükelçiliği'ne bir protesto notu sundu. Irak hükümetinden bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 351 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 408 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75 bin 261'e vaka sayısı ise 2 milyon 673 bin 219'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 127 bin 192'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları'ndan Kabil'deki okul saldırısına kınama

İran Devrim Muhafızları yayınladığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi gecesinde Kabil’deki bir okul önünde yaşanan ve 65’den fazla oruçlu kız ve annelerinin şehit düşmesine ve en az 160 sivilin yaralanmasına neden olan cinayet, Afganistan halkı için büyük ve üzücü bir trajediye yol açtı.

ABD’lilerin bazı kanıtların aksine Afganistan'dan çıkmaya başladığını iddia ettiği bir durumda, tekfirci teröristleri Suriye ve Irak'tan Afganistan'a gönderip terör eylemleri yapmak amacıyla bölgesel destekçilerinin silah, mali ve manevi desteğini kazanarak ‘Amerikan birliklerin çıkması durumunda savaş ve güvensizlik ortam Afganistan’a geri dönecek’ düşüncesini akıllara sokmaya çalıştığı için bu korkunç olayda Beyaz Sarayı ana sorumlu olarak görülüyor."

İran Devrim Muhafızları, bu Amerikan komplosunu ve unutulmayacak bu cinayeti kınayarak Müslüman Afganistan halkına özellikle olayda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Açıklamada ayrıca “ABD terör rejimi ve Beyaz Saray'ın müttefikleri, İslam ümmetine, özellikle de Afganistan'ın masum halkına karşı kötü eylemlerine son vermelidir. Dünya kamuoyu, ABD’lilerin Batı Asya'dan çekilmesinin bölgedeki Müslüman milletlere kalıcı güvenlik ve barış getireceğine inanmaktadır.” kaydedildi.