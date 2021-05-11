Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla sürüyor.

Bu kapsamda dün İran, Almanya, Fransa ve İngiltere heyetlerinin katılımıyla Viyana'da nükleer anlaşma konulu 4'lü toplantı yapıldı.

Toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi temsil etti.

Uzman toplantıları hem karşılıklı hem de üçlü çalışma grupları formatında devam etmektedir.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.