İran safranının %79'u beş ülkeye ihraç edildi

İRNA'ya göre, Geçtiğimiz yıl 60 ülkeye 190 milyon 323 bin 306 dolar değerinde 324 ton 589 kilogram safran ihraç edildiğini dile getiren Latifi, 'Hong Kong 46 milyon dolarla ihracatın toplam değerinin %24.5'ini, BAE 33 milyon dolarla yüzde 17.8'ini, 26 milyon 440 bin 313 dolar ve %14'lük payla İspanya, 22 milyon 504 bin 440 dolar ve %11,8'lik pay ile Çin ve Afganistan 19 milyon 168 bin 608 dolar ve %10''luk payla İran'ın safran ihracatının ilk beş piyasasını oluşturdu' diye belirtti.

60 ülkeye safran ihracatı yapılmasına rağmen Hong Kong, BAE, İspanya, Çin ve Afganistan'ın İran'dan 148 milyon dolar değerinde 257 ton 314 kg safran alarak toplam safran ihracatının değer olarak %78'i ve ağırlık olarak yüzde 79'u bu 5 ülkeye yapıldı' diye konuştu.

Safran’ın İran’ın önemli tarım ürünlerinden olduğunu belirten Latifi, bu ürünün her zaman yüksek ihracat kapasitesine sahip olduğunu söyledi.