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10 May 2021 20:15

Kabil'deki okul saldırısında şehit düşenler Tahran'da anılacak

Kabil'deki okul saldırısında şehit düşenler Tahran'da anılacak

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşenler için İran'ın başkenti Tahran'da anma töreni yapılacak.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Seyid-ü Şüheda okulunun önünde önceki gün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen 85 öğrenci için Tahran'da anma töreni yapılacaktır.

Tören, 11 Mayıs Salı günü yerel saatle 18.00'de Afganistan'ın Tahran'daki Büyükelçiliği önünde düzenlenecektir.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

News Code 1894255
https://tr.mehrnews.com/news/1894255/

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