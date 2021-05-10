Kabil'deki okul saldırısında şehit düşenler Tahran'da anılacak

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Seyid-ü Şüheda okulunun önünde önceki gün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen 85 öğrenci için Tahran'da anma töreni yapılacaktır.

Tören, 11 Mayıs Salı günü yerel saatle 18.00'de Afganistan'ın Tahran'daki Büyükelçiliği önünde düzenlenecektir.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.