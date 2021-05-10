Zarif ile Çavuşoğlu Kudüs'teki gelişmeleri telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Filistin'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İran ve Türkiye'nin bu konunda temas haline olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. Siyonist İsrail güçlerinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.