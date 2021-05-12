  1. Türkiye
12 May 2021 14:50

Erdoğan, Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan, Putin ile Kudüs'ü görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmesinde, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.

Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyinin meseleye müdahil olması ve İsrail’e saldırıları durdurması konusunda net mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894305
https://tr.mehrnews.com/news/1894305/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler