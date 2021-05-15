Şati saldırısı düşmanın güçsüzlüğünü teyit etmiştir

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, işgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde eş-Şati Kampı’nda gerçekleştirdiği yeni katliamın işgalcilerin acizliğinin, başarısızlığının ve içinde bulunduklarını zor durumun göstergesi olduğunu ifade etti.

Heniyye, bu sabah konuyla ilgili yayınladığı bildiride, masumların ve sivillerin hedef alınmasının sorumluluğunun tamamen işgal rejimine ait olduğunu belirtti.

Direnişin kahraman Filistin halkını savunmaya devam edeceğini söyleyen Heniyye, düşmana hezimet yaşatacaklarını ve cinayetlerine son vermesini sağlayacaklarını kaydetti.

İşgal ordusu bu sabah erken saatlerde Gazze kentinin batısındaki eş-Şati Kampı’nda içinde insanların bulunduğu bir eve hava saldırısı düzenledi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, işgal ordusuna ait savaş uçağının Ebu Hatab ailesinin evine önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediğini ve evin içinde bulunanların üzerine yıkıldığını söyledi.

Muhabir, ilk yardım ekiplerinin saldırıda tamamen yerle bir olan evin enkazından 10 şehidin cesetlerini çıkardığını, yaralı olarak kurtulan 20 kişinin de eş-Şifa Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi.

Hastane kaynakları, eş-Şati Kampı’nda bu sabahki katliamda hayatını kaybedenlerin ikisinin kadın ve 8’inin çocuk olduğunu açıkladı.