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12 May 2021 18:49

Zarif, Beşar Esad ile Kudüs'ü görüştü

Zarif, Beşar Esad ile Kudüs'ü görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, her düzeyde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi ve ayrıca ekonomik düzey başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede, Suriye’deki durum ve bölgede terörle mücadele sürecinin devamını engelleyen ve istikrarsızlığa neden olan yasadışı Amerikan ve Türk varlığının yanı sıra Anayasa Tartışma Komitesi de dahil olmak üzere siyasi alandaki gelişmeleri ele aldılar.

Zarif, Beşar Esad ile Kudüs'ü görüştü

Görüşmelerde ayrıca bölgedeki durumdaki gelişmelere, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik son saldırısına ve Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına da değinildi.

Bakan Zarif, Beşar Esad’a İran nükleer dosyasındaki gelişmeler, bunun etrafında yürütülen müzakerelerin detayları ve bu müzakerelerin ilerlemesini engellemeyi amaçlayan bazı tarafların oynadığı sabotaj rolü hakkında bilgi verdi.

News Code 1894315
https://tr.mehrnews.com/news/1894315/

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