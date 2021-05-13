Çin Müslümanlarının Ramazan Bayramı coşkusu

Çin Uluslararası Radyosu'na göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Turfan kentinde yaşayan Müslüman vatandaşlar, bayram namazını Medris Camisi’nde kıldı.

Bayram namazı için 350 yıllık geçmişe sahip Medris Camisi’nde toplanan vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

İran, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Tunus, Libya ve Lübnan gibi ülkeler bugünden itibaren büyük bir çoşkuyla Ramazan Bayramını kutluyor.

Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin Necef Eşref'teki ofisi Ramazan Bayramının ilk gününün Cuma günü başlayacağını açıklamıştı.