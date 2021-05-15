Kılıçdaroğlu'ndan HDP, Babacan ve Davutoğlu ile ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programnda gündemi değerlendirdi.

Millet İttifakı'nın büyüyüp büyümeyeceği ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

-İttifakın genişleyip genişlememesi bugünkü sorun değil. Yerel seçimlerde bir ittifak yoktu ama doğrudan doğruya oluştu. Önümüzdeki süre içinde normal seçimlerde yine oturur konuşuruz. İttifakın içinde kimler olur, kimler olmaz bugünden bir şey söylemek doğru değildir.

- HDP bizim ittifakın içinde değildi. HDP önümüzdeki süreç içinde nasıl bir pozisyon alır bilmiyorum. Sayın Sancar, ‘Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimde oturulur, konuşulur' diyor. O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir.

- Şunu kabul etmemiz gerekiyor; HDP'yi bir anlamda Cumhur İttifakı kendi yanında tutmak için özel bir çaba harcıyor. O kadar ki, seçimlerde kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT'ye çıkardılar. Buna benzer pek çok çabalar harcadılar. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Bunu yemediler, oy için yapıldığını gördüler. Seçimler gelince oturulur hep beraber konuşulur, tartışılır, bir yol haritası belirlenir.

İttifak büyürse Babacan olacak, Davutoğlu olacak

- Herkes rahat olsun. Bizim ittifakımızda Cumhuriyet Halk Partisi herkesin güvencesidir. Bu güvencenin yanında Temel bey olacak. Bu güvencenin yanında İYİ Parti ve Meral hanım da olacak. Bu güvencenin yanında Demokrat Parti olacak.

- Eğer olursa, ittifak büyürse Ali Babacan olacak, Sayın Davutoğlu olacak. ‘Aman ha sakın bunlara oy vermeyin, gelirse bunlar olacak' diyorlar. Hiçbir şey olmayacak.

Kaynak: Timetürk