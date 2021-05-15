Irak: İran, Türkiye ve Suriye ile su dosyası ile ilgili görüşmeler yapılıyor

Su Kaynakları Bakanlığı sözcüsü Ali Razi Cuma günü Irak Haber Ajansına (INA) yaptığı açıklamaya göre, su dosyasını çözmek, su kıtlığı ve su gelirlerinin yetersiz olduğu bir dönemde zararı paylaşmak için Türkiye, İran ve Suriye ile toplantılar ve resmi yazışmaların devam ettiğini vurguladı ve mevcut yaz mevsiminde su bolluğu olduğuna işaret etti.