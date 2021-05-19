Fransa, Gazze için ateşkes tasarısı sunacak

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail rejimi ve Hamas arasında ateşkes talep eden bir tasarı sunacak.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail rejimi ve Hamas arasında yaşanan çatışmaları ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 4. kez kapalı oturumda toplandı. Toplantının ardından Fransa'nın Tunus ile BM Güvenlik Konseyi'ne "ateşkes ve insani yardım erişimi" talep eden bir karar tasarısı getireceği belirtildi.

Konseyin mayıs ayı dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çatışmalara, şiddete son verilmeli, siviller korunmalı." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Filistin krizini görüşmek için daha önce 3 kez toplandı ancak konseyde veto gücüne sahip ABD'nin reddetmesi nedeniyle şimdiye kadar bir adım atılmadı.

BM'ye göre, Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 58 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Kaynak: T24