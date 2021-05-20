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20 May 2021 16:30

Tunus'ta Siyonist Rejim protestosu

Tunus'ta Siyonist Rejim protestosu

Tunus'ta Siyonist Rejim güçlerinin Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Arap medyasına göre, Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, saldırı altındaki Gazze'ye destek eylemi düzenledi.

Dün gerçekleşen gösteride Tunus vatandaşları ellerinde Filistin ve Tunus bayraklarıyla, işgalci rejim İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Siyonist İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayan halka saldırmaya devam ediyor.

Siyonist Rejim'in Gazze'ye açtığı kanlı savaşta şehit sayısı 220'ye çıktı. Bu saldırılarda birçok hastane, hayır kurumu ve medya kuruluşu da zarar gördü.

News Code 1894511
https://tr.mehrnews.com/news/1894511/

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