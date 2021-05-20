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20 May 2021 07:57

Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" açıklamasını yaptı.

Arap medyasına göre, Siyonist Rejim'in Filistin'e yönelik olarak başlatığı saldırılarda 200'den fazla kişi şehit olurken, çok sayıda sivil de yaralandı. 

ABD Başkanı Joe Biden ile işgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Biden'ın Netanyahu'ya taraflar arasında ateşkese giden yolda gerginliğini bugün ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Hamas kanadından flaş açıklama geldi. 

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" dedi.

News Code 1894500
https://tr.mehrnews.com/news/1894500/

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