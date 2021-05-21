Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Viyana'da temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Petrol Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımlar ilerleme kaydetmemizi önleyemedi. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını ve yaptırımlara rağmen 17 petrokimya projesinin açılışını yaptık. Bu önemli projeleri tamamlamayı başardık." dedi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu görüşmeleri de değerlendiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Viyana’daki görüşmelerde temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı. Elbette, nihai bir anlaşmaya varmak için ele alınası gereken bazı konular var. Şu anda Viyana’daki görüşmelerde detaylar ve en ufak konular tartışılıyor. Önemli konular olan petrol, petrokimya, denizyolu taşımacılığı, sigorta ve bankalara yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması kabul edildi."

İran'da 3 casusluk çetesi çökertildi

Batı Azerbaycan eyaleti İstihbarat Müdürlüğü yetkilisi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Vatandaşların güvenliği, istihbarat ve güvenlik güçlerimizin kırmızı çizgisidir. Bu doğrultuda son 58 günde gece gündüz aralıksız yapılan takiplerin sonunda İran İslam Cumhuriyeti’ne darbe vurmak üzere yurda sızan üç casusluk çetesi tespit edilerek çökertildi. Yine tekfirci IŞİD terör örgütü ve selefi örgütlere bağlı olan ve İran’da terör saldırısı düzenlemek için yurdumuza sızan üç terör çetesi de güvenlik güçlerince tespit ederek çökertildi." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 229 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 428 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 77 bin 994'e, vaka sayısı ise 2 milyon 804 bin 632'ye çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 81'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 290 bin 613'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.